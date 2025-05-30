Перед рязанским клубом Deep выстроилась толпа подростков

Вечером 30 мая перед рязанским клубом Deep сфотографировали огромную толпу подростков. По всей видимости, молодые люди пришли на концерт блогера Ивана Золо.

Иван Золо прославился в Сети благодаря многочисленным роликам и стримам. Согласно описанию мероприятия, в Рязани зрителям он представит свои авторские треки и развлекательную программу. Кроме того, рязанцы смогут пообщаться с Иваном.

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