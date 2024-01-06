Перечислены самые сильные гадания на Рождество

Рождественская ночь с 6 на 7 января, согласно народным поверьям, считается самым лучшим временем для того, чтобы попытаться предсказать свою судьбу. Именно с неё начинается святочный период, когда все вокруг начинают гадать. Существует множество различных гаданий и ритуалов, которые помогут подсказать человеку его судьбу. 7info собрал самые сильные гадания на Рождество, а также вспомнил их основные правила.

Прежде чем отправиться гадать в рождественскую ночь, нужно снять с себя нательный крестик, убрать из комнаты иконы. Стоит оградиться от домашних животных, так как они притягивают к себе магическую энергетику. Снимите с себя серьги, браслеты, кольца, цепочки. Если на одежде есть пояс, развяжите его, а волосы распустите. Все эти мелочи являются защитой, препятствующей проникновению потусторонних сил. Не стоит также скрещивать ноги и руки. Помещение, где вы планируете гадать, должно быть тихим, тёмным. В него не должны заходить посторонние и мешать процессу.

Одним из самых правдивых гаданий считается гадание на зеркале. Для его проведения вам понадобится небольшое зеркало. Чтобы узнать судьбу, нужно пристально смотреть в него, проговаривая про себя желание. Затем его нужно завернуть в ткань и бросить в стену. Если зеркало не разбилось, желание сбудется. Если разлетелось на множество осколков — желание не сбудется, а год пройдёт тяжело.

Часто в рождественскую ночь наши предки гадали по звёздам. Ещё до наступления 7 января загадайте одно желание. В рождественскую ночь, когда стемнеет, выйдете на улицу и внимательно посмотрите на небо. Если рассыпанных звезд много, и их хорошо видно, то мечта сбудется уже в ближайшее время без всяких затруднений. Отсутствие звёзд говорит об обратном.

Ещё одно сильное рождественское гадание — гадание по кошке. Издревле эти животные считаются проводниками в мир магии. Чтобы кошка помогла узнать будущее, нужно запереться от неё в тёмной комнате и прокрутить в голове желаемое. Когда будете готовы, отоприте дверь и позовите домашнее животное. Посмотрите на его реакцию: если кошка бежит быстро трусцой, то ответ на ваш вопрос утвердительный. В случае, когда питомец идет к вам неохотно или вовсе отказывается подходить, значит ответ отрицательный.