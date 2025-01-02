7 января православные христиане торжественно отмечают Рождество Христово – великий праздник, посвящённый рождению Иисуса Христа. В этот день в храмах проходят особые богослужения, верующие обращаются к Богу с молитвами о духовном и физическом здоровье, счастье, благополучии и исполнении желаний.

Помолиться о благополучии своём и близких можно и в храме, и дома. Православный журнал ФОМА публикует главные молитвы праздничного дня, к которым стоит обратиться в праздничные дни.

Тропарь Рождества — главный рождественский гимн православной церкви. Этот тропарь, датируемый IV веком, многократно исполняется во время рождественского богослужения и в последующие дни, вплоть до 13 января. Он воспевает познание человеком Бога, указывая на различные пути к этому познанию, включая наблюдение за звёздами, как в случае с волхвами. Называя Христа «Солнцем правды», тропарь подчеркивает Его роль в качестве источника жизни, света, чистоты и праведности.

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся. Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!

Кондак Рождества Христова «Дева днесь Пресущественнаго раждает», написанный святым Романом Сладкопевцем в VI веке, является одним из высочайших достижений церковной поэзии. Предание гласит, что святой Роман, лишенный в молодости музыкального дара, после молитвы к Богородице во сне получил вдохновение и создал этот гимн, который и по сей день исполняется в рождественские богослужения.

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог.



В преддверии Рождества, ещё в дни Рождественского поста, в православных богослужениях исполняются особые стихиры, возвещающие о приближающемся празднике. Например, в Всенощной службе памяти святителя Николая (19 декабря) используется следующая стихира:

Вертепе благоукрасися, Агница бо грядет чревоносящи Христа: ясли же подимите словом разрешившаго от безсловеснаго деяния нас земнородных. Пастырие свиряюще свидетельствуйте чудеси страшному: и волсви от Персиды, злато и ливан и смирну царю принесите, яко явися Господь из Девы Матере. Емуже и приникши рабски Мати поклонися, и привещаше к держимому на объятиих Ея: како всеялся еси во Мне, или како прозябл еси во Мне, избавителю Мой и Боже?

В ходе Всенощного бдения самого праздника Рождества Христова читается отрывок из Евангелия, после которого поется самая известная рождественская стихира: