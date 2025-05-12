Перечислены адреса планового отключения горячей воды в Рязани в мае

График плановых отключений горячей воды в Рязани опубликовало МУП «РМПТС». Актуальная информация отключений в мае размещена на официальных ресурсах организации.
Профилактические работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов. Подача горячей воды будет временно приостановлена по ряду адресов.
С перечнем адресов можно ознакомиться здесь:
Информация об отключениях также доступна в личных кабинетах на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Даты работ могут корректироваться.
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