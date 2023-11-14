Вторник, 14 ноября, 2023
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Перечень платных парковок Рязани станет известен в декабре

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Фото: правительство Рязанской области

Перечень платных парковок Рязани обнародуют в декабре. Об этом сказал и.о. мэра Виталий Артемов на заседании регионального правительства во вторник, 14 ноября.

Участки для платных парковок будут выбраны с учетом интенсивности движения и количества социально важных объектов, сообщает пресс-служба правительства. При этом их количество будет сокращено, а сами парковки в 2024 году перейдут в собственность города.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что платные парковки должны стать не способом заработка, а инструментом регулирования загрузки улиц.

Не везде есть возможность существенно развивать парковочное пространство. Там, где она совсем ограничена, важно не допускать перегрузки транспорта, соответственно на таких улицах и вводится платная парковка. По этим принципам будем и дальше действовать,

— сказал глава региона.

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