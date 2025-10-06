Перебежчик Ступников не чувствует вину за предательство и убийство российских военных

Переметнувшийся на сторону ВСУ офицер Лев Ступников не чувствует вину за предательство и убийство российских военных, пишет RT.

Как передает телеканал, такой вывод можно сделать, изучив его переписку с бывшими сослуживцами.

Так, Ступников, наводивший вражеские ракеты на позиции ВС России, угрожает товарищам взрывом в забайкальской Борзе, где они служили.

Также он назвал россиян «оккупантами» и сказал, что готов «пообщаться» с вдовами бойцов, погибших из-за него.

Перебежчик семь месяцев передавал ВСУ позиции своего подразделения, из-за чего, предположительно, погибли 200 военных.