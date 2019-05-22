Татьяна Волосожар – фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка

Татьяна Андреевна Волосожар родилась 22 мая 1986 года в Днепропетровске (сегодня – Днепр, Украина), в семье военного. Впервые на коньки встала в 4 года и всерьез увлеклась катанием.

Однако в секцию Таню брать отказались из-за лишнего веса, но девочка так хотела заниматься этим видом спорта, что тренера сдались и взяли ее на «испытательный срок». И не ошиблись… Уже через месяц Волосожар зачислили в секцию, где ее тренером стала Людмила Петровская, а еще через пару лет юная спортсменка выиграла свои первые соревнования в одиночном катании.

В возрасте 14-ти лет Татьяна перешла в парное фигурное катание, где ее первым партнером стал Петр Харченко, с которым она выступала 4 сезона. Сначала пара тренировалась у Вячеслава Ткаченко, затем – у Галины Кухар. И хотя Татьяна и Петр быстро сработались и показывали неплохие результаты – выиграли чемпионат Украины 2004 года и стали призерами нескольких юниорских этапов Гран-При, но на взрослом уровне успеха добиться не смогли, и пара распалась.

В 2004 году тренер Кухар поставила Татьяну в пару с фигуристом Станиславом Морозовым (который впоследствии стал гражданским мужем Татьяны). С ним Волосожар 4 раза выигрывала чемпионаты Украины (в 2005, 2007, 2008 и 2010 годах), они дважды становились серебряными призерами зимней Универсиады (2005 и 2007 годов), участвовали в зимней Олимпиаде 2006 года (где заняли 12 место).

В 2008 году пара переехала в Германию, чтобы тренироваться у Инго Штойера, но на международных соревнованиях представляла Украину. Став серебряными и бронзовыми призерами этапов Гран-при 2008 и 2009 годов, Волосожар и Морозов на Олимпиаде-2010 в Ванкувере стали лишь восьмыми. После этого Станислав завершил спортивную карьеру и перешел на тренерскую работу, а для Татьяны он нашел нового партнера – российского фигуриста Максима Транькова.

Выступать в паре с новым партнером Татьяна решила под российским флагом и переехала в Москву, где тренером дуэта стала Нина Мозер, а помогает ей Станислав Морозов. Официальным дебютом пары Волосожар-Траньков стало участие в октябре 2010 года в третьем этапе Кубка России в Перми, который они выиграли. Уже в следующем году пара выиграла Чемпионат России, лидируя в обеих программах, и завоевала серебро на чемпионате мира-2011, что стало первым крупным совместным международным стартом для Татьяны и Максима.

Несмотря на то, что сезон 2011-2012 был для обоих фигуристов непростым (оба получили сложные травмы), но они смогли выиграть два международных турнира (Nebelhorn Trophy 2011 и Мемориал Ондрея Непелы 2011), два своих этапа серии Гран-При и чемпионат Европы 2012 года. Причем за время совместных выступлений пара Волосожар-Траньков не опускалась ниже второго места, а в сезоне 2012-2013 они выиграли все соревнования, в которых участвовали.

На зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали двукратными олимпийскими чемпионами, с триумфом откатав короткую программу в рамках командного первенства, а так же завоевав золотую медаль в личном первенстве. Пара поставила мировой рекорд, получив максимальное количество баллов за исполнение короткой программы – 84,17 баллов. Такой оценки не получала еще ни одна пара в мировой практике фигурного катания.

В 2016 году они уверенно завоевали золото на Чемпионатах России и Европы, а в 2018 году пара объявила о завершении спортивной карьеры.

Еще в августе 2015 года Татьяна и Максим поженились, а в феврале 2017 года у них родилась дочка.

Сегодня мастер спорта международного класса, Заслуженный мастер спорта России, чемпионка и призер многих мировых и российских первенств – Татьяна Волосожар живет в Москве, участвует в различных ледовых шоу.

Источник calend.ru