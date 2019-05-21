Любовь Полищук – советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России

Ее великолепная пластика, актерский талант, блистательный юмор, потрясающая энергетика всегда привлекали любовь зрителей.

Любовь Григорьевна Полищук родилась 21 мая 1949 года в Омске, в простой рабочей семье.

В 16 лет девушка отправилась в Москву поступать в театральный институт. Поступить смогла во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Там Любовь познакомилась со студентом мастерской Валерием Макаровым, с которым они поженились. Закончили учебу в 1967 году и поехали в Омск, где работали в филармонии. В 1972 году у них родился сын Алексей, но, когда ему исполнилось четыре года, супруги расстались.

Через некоторое время Полищук пригласили в мюзик-холл в Москву. Там она исполняла главную роль в спектакле «Красная стрела». В 1977 году актриса впервые снялась в кино в фильме «12 стульев», сыграла небольшой эпизод вместе с Андреем Мироновым. Ее заметили и стали приглашать сниматься.

В 1979 году актриса начала работать в Московском театре миниатюр. Там она играла в популярнейших спектаклях – «Хармс! Чармс! Шардам!», «Здравствуйте, Ги де Мопассан», «Принцип Питера», «Хроника широко объявленной смерти».

В это же время Любовь познакомилась с художником Сергеем Цигалем. Сначала они жили втроем с сыном Алексеем, а через год в семье родилась дочка Маша. Брак оказался удачным, крепким, дружным.

В 1980-е годы Полищук активно снималась в кино. С ее участием вышли фильмы «Эзоп», «Тайна «Черных дроздов»», «Змеелов», «Если можешь, прости…», «Любовь с привилегиями», «Интердевочка».

В период с 1989 по 1995 годы Полищук работала в театре «Школа современной пьесы» и одновременно играла в частных московских театрах и антрепризах. В 1990-е годы Полищук много снималась в кино. На это время пришелся пик ее популярности. В 1994 году она стала Народной артисткой России.

В период с 2004 по 2006 год Любовь Полищук снималась в сериале «Моя прекрасная няня». В это время она уже очень тяжело болела.

Ее великолепная пластика, актерский талант, блистательный юмор, потрясающая энергетика всегда привлекали любовь зрителей.

28 ноября 2006 года Любови Полищук не стало. Она скончалась после тяжелой болезни в Москве и была похоронена на Троекуровском кладбище.

Источник calend.ru