Лариса Гузеева – советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка РФ

Лариса Андреевна Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области. Ее мама была учителем, и воспитание девочка получила строгое, но с детства мечтала стать актрисой.

После школы, приехав в Ленинград, Лариса с первой попытки поступила в институт театра, музыки и кинематографии, на курс В.В. Петрова, который окончила в 1984 году и по распределению должна была ехать работать в Оренбургский областной драматический театр. Но работать в театре ей не пришлось, так как к тому времени она уже снималась в кино.

Первым успешным фильмом, в котором сыграла Гузеева, стала картина Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Роль Ларисы Огудаловой принесла ей любовь и признание всей страны.

На актрису посыпались предложения сняться во многих фильмах. С 1986 по 1990 год она – актриса киностудии «Ленфильм». Фильмография Гузеевой включает более 60 ролей, среди самых известных – роли в картинах – «Соперницы» (1985), «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» (1986), «Секретный фарватер» (1986), «Жизнь Клима Самгина» (1988), «Палач» (1990), «Аквариум» (1996), «Наследницы» (2001), «Женская логика» (2002), «Танкер “Танго”» (2006), «Миллионер поневоле» (2007), «Колокол» (2010) и других.

Заслуженная артистка России Гузеева награждена орденом Дружбы и «Золотым Орфеем» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».

Лариса Андреевна была трижды замужем. На съемках фильма «Соперницы» в 1985 году она познакомилась со своим первым мужем Ильей, с которым впоследствии прожила восемь лет. Их разлучила смерть Ильи из-за передозировки наркотиков. Это время Лариса Гузеева считает самым тяжелым в своей жизни. В 32 года на съемках в Грузии она встретила своего второго мужа, от которого родила сына Георгия. Но жизнь семьи не складывалась, и вскоре брак был расторгнут. Второй ребенок Ларисы – дочь Ольга – был рожден уже в третьем браке с Игорем Бухаровым. Они были знакомы много лет, но по-настоящему сблизились только после второго развода актрисы.

Сегодня одна из самых красивых и изящных женщин советского экрана – Лариса Андреевна Гузеева – снимается в фильмах, занимается ресторанным бизнесом, ведёт на телевидении передачу «Давай поженимся» на Первом канале и принимает участие в других телепроектах. Эта успешная и преуспевающая женщина больше всего ценит в жизни детей и семейное счастье. Живет и работает в Москве.

Источник calend.ru