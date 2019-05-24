Иосиф Бродский – поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат

В советские годы застоя его изгнали из страны, и он состоялся в Америке. В 1987 году Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по литературе, которая была присуждена ему за «всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии». При вручении премии на вопрос, считает он себя русским или американцем, Бродский ответил: «Я еврей, русский поэт и английский эссеист». С началом перестройки в СССР стали публиковаться стихи Бродского и статьи о нём, начали выходить книги. В 1995 году ему было присвоено звание Почётного гражданина Санкт-Петербурга, а в 2005 году в городе на Неве появился первый в стране памятник великому поэту.

Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Его, самого «несоветского» гражданина СССР, назвали Иосифом в честь «Отца всех народов».

Свои первые стихи Иосиф написал в 16 лет. Толчком к этому послужили впечатления от прочитанного сборника стихов Бориса Слуцкого. В 1959 году, познакомившись со стихами Евгения Баратынского, Бродский окончательно укрепился в желании посвятить себя поэтическому творчеству.

В начале 1960-х годов Иосиф Александрович знакомится с поэзией английского поэта-метафизика Джона Донна. У Донна и других поэтов-метафизиков Бродский наследует «визитную карточку» школы – так называемые метафоры-кончетти (от итал. – «понятие»). Такие «понятия» лежат в основе практически всех его произведений.

29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» было опубликовано письмо «Окололитературный трутень», направленное против творчества Бродского. В 1964 году Иосиф Александрович был арестован «за тунеядство». Ссылку он отбывал в деревне Норинская Архангельской области. Но и в ссылке продолжает писать: «Шум ливня…», «Песня», «Зимняя почта», «Одной поэтессе» написаны в эти годы.

Вместо пяти лет, к которым был приговорён, поэт провел в ссылке полтора года и, благодаря заступничеству Ахматовой, Маршака, Шостаковича и других деятелей искусства, вернулся в Ленинград.

В 1972 году Иосиф Александрович эмигрирует из СССР. Он уезжает в США, где получает признание и нормальные условия для литературной работы. Он преподает русскую литературу в университетах и колледжах. Продолжает писать стихи на русском и прозу на английском. В декабре 1987 года поэту была присуждена Нобелевская премия по литературе, а в 1992 году он получил звание Лауреата Библиотеки Конгресса США.

Иосиф Александрович Бродский скончался от инфаркта 28 января 1996 года в возрасте 55 лет в Нью-Йорке (США). Он похоронен на протестантской части кладбища острова Сан-Микеле в Венеции.

Источник calend.ru