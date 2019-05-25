Георгий Гречко – советский космонавт, дважды Герой Советского Союза







Жизнь советского космонавта Георгия Гречко поражает своей многогранностью. Множество разнообразных увлечений, разряды по нескольким видам спорта, съемки на телевидение и в кино на протяжении долгих лет сочетались с активной общественной деятельностью, не говоря уже о сложнейшей подготовке к космическим экспедициям и научной работе.

Георгий Михайлович Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде, в семье служащего. Будущий космонавт еще в школьные годы принимал участие в заполярной геолого-разведочной партии на Кольском полуострове.

Аттестат юноша получил в 1949 году, окончив ленинградскую среднюю школу, и поступил в Ленинградский военно-механический институт (Военмех), который окончил с отличием в 1955 году. Дипломный проект он защищал в ОКБ-1 – так в те годы именовалась Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева. С 1958 года Гречко работал в бюро сначала инженером, а потом возглавил группу 17-го отдела ОКБ-1.

27 мая 1968 года Георгия Михайловича зачислили в отряд космонавтов. Через шесть с половиной лет 11 января 1975 года началась его первая экспедиция к звездам. В качестве бортинженера тогда космонавт провел на орбите более 29 суток.

В период 1975-1985 годов Гречко летал в космос три раза, проведя там, в общей сложности, почти 135 суток. Во время второй экспедиции он выполнил выход в открытый космос, чтобы проверить исправность стыковочного узла. Продолжительность выхода составила около полутора часов.

В 1985 году доктор физико-математических наук Георгий Гречко покинул отряд советских космонавтов. В последующие годы он трудился в Институте физики атмосферы АН СССР (позже – РАН), где был ведущим научным сотрудником и возглавлял лабораторию. Одновременно он вел активную общественную деятельность, был назначен на пост замглавы Советского комитета защиты мира.

В 1977 году Гречко стал ведущим программы «Этот фантастический мир», которая выходила на телеэкраны вплоть до 1990 года и пользовалась в нашей стране большой популярностью. Также он не раз принимал участие в создании документальных и художественных фильмов. В частности, именно Гречко был главным консультантом на съемках фильма режиссера Павла Арсенова «Лиловый шар» (1987).

На протяжении долгого времени Георгий Михайлович являлся страстным поклонником научной фантастики, но ценил и классическую литературу. Еще в детстве начал увлекаться филателией. Первый альбом, подаренный отцом на девятилетие сына, был утерян в блокаду. Но позже космонавт вновь начал собирать марки, и даже взял в свой первый космический полет карманный кляссер, где были шесть марок со скульптурным изображением академика Сергея Королева. Впоследствии еще одним увлечением Георгия Михайловича стало коллекционирование значков по той же теме – «Космонавтика».

Лауреат Государственных премий Гречко – кавалер трех орденов Ленина и обладатель многих наград, в том числе и других стран. Кроме того, легендарный космонавт – почётный гражданин городов Байконур и Королёв.

Георгий Михайлович Гречко ушел из жизни 8 апреля 2017 года. Он скончался в Москве на 86 году жизни.

Источник calend.ru