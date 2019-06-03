Елена Исинбаева – российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка

Елена Гаджиевна Исинбаева родилась в Волгограде 3 июня 1982 года. Отец, Гаджи Гафанович, родом из дагестанского села Чувек, которое находится недалеко от Дербента. Мать, Наталья Петровна, родилась на хуторе под Волгоградом, а впоследствии переехала в город. В семье кроме Лены есть младшая сестра – Инесса.

Родители с раннего детства приобщали детей к спорту. Сначала это была спортивная гимнастика, но к 15 годам Елена стала слишком высокой для данного вида спорта и перешла в прыжки с шестом.

Восхождение звезды российской легкой атлетики не было простым и победоносным. Поздний приход в большой спорт создал немало трудностей для тренера Евгения Трофимова. Но уже в школьные годы Елена победила на Всемирных юношеских играх в Москве в 1998 году, через год стала чемпионкой мира среди юниоров, а дальше – победы и мировые рекорды.

Большая победа пришла к Елене Исинбаевой на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, где она не только стала олимпийской чемпионкой, но и поставила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту. Так она стала известной и популярной спортсменкой на Родине и в мире. С этого момента планка мировых рекордов покорялась только Елене Исинбаевой. Триумфальным достижением можно считать преодоление спортсменкой планки в 5 метров 22 июля 2005 года – она стала первой в истории женских прыжков с шестом, кто впервые покорил такую высоту.

На Олимпиаде в Пекине Елена Исинбаева показала уже традиционное победное выступление. В Пекине в 2008 году она стала двукратной олимпийской чемпионкой и обладательницей нового мирового достижения в прыжках в высоту 5 метров и 5 сантиметров. Этот рекорд был 24-м в карьере спортсменки. А на летних Играх 2012 года она завоевала бронзовую олимпийскую медаль.

Елена закончила Волгоградскую государственную академию физической культуры, а в 2010 году стала кандидатом педагогических наук.

Заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин – Елена Исинбаева своей спортивной карьерой доказала, как человек из простой семьи может покорить вершины спортивных достижений.

Она признана лучшей спортсменкой планеты 2007 и 2009 годов по версии Всемирной академии спортивной славы Laureus, лучшей легкоатлеткой десятилетия журналом Track&Field News и мира по версии ИААФ (2004, 2005, 2008 годов).

Одна из величайших легкоатлеток своего времени – Елена Исинбаева награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Почёта, премией принца Астурийского и другими наградами. Она – Почётный гражданин Донецка.

В 2014 году Елена стала мамой – у неё и спортсмена Никиты Петинова родилась дочь Ева. А в 2018-м у них родился сын Добрыня.

В августе 2016 года Елена Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры и тогда же была избрана в члены Международного Олимпийского Комитета. Майор российской армии она также является инструктором по лёгкой атлетике ЦСКА. Еще известна Исинбаева и своим участием на телевидении – она снимается в рекламе и участвует в различных телепроектах.

Источник calend.ru