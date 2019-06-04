Анджелина Джоли – американская актриса, режиссёр, фотомодель, общественный деятель

Анджелина Джоли родилась 4 июня 1975 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Её отец – знаменитый актер Йон Войт. Мать Анджелины – также актриса, хотя и менее заслуженная – Марселин Бертран. Родители разошлись, когда девочке был всего год, но продолжали вместе заниматься её воспитанием.

Дебют Анджелины в кино состоялся в 1982 году: вместе с папой Джоли снялась в картине Хэла Эшби «В поисках выхода», а в возрасте 11 лет Анджелина начала обучаться актерскому мастерству в студии Ли Страсберга, затем она продолжила обучение в высшей школе Беверли-Хиллз.

Уже в 14 лет Джоли начала работать моделью на показах одежды, преимущественно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Кроме того, она появилась в нескольких музыкальных видеоклипах, в том числе у «Rolling Stones», также играла в театре и снималась в кино на маленьких ролях.

Важным этапом в жизни Анджелины Джоли стал фильм «Хакеры» (1995) – на его съемках Анджелина познакомилась с Джонни Ли Миллером, ставшем на три года (вплоть до января 1999 года) её супругом.

Новые роли не заставили себя ждать, и в последующие несколько лет Джоли играет в целом ряде картин, которые поспособствовали становлению ее как актрисы. Но настоящая популярность к Анджелине Джоли пришла чуть позже, в 1997 году, после съёмок в фильме «Джордж Уоллас», за роль в котором она получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. Спустя год Джоли получила этот же приз за роль в картине «Джиа» о трагической судьбе умершей от СПИДа топ-модели.

Затем актриса переехала в Нью-Йорк, где посещала курсы сценаристов при Нью-Йоркском университете. Затем Анджелина снялась в нескольких картинах, имевших успех в кинопрокате — «Превратности любви», «Власть страха», «Прерванная жизнь» (за роль в этом фильме она получила свой третий «Золотой глобус», премию Гильдии киноактёров США и «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана»), и после которых актриса моментально обрела в Голливуде звёздный статус.

Затем были роли в картинах — «Угнать за 60 секунд» (2000), «Лара Крофт — расхитительница гробниц» (2001), «Забирая жизни» (2004), «Мистер и миссис Смит» (2005), «Ложное искушение» (2006), «Особо опасен» (2008), «Солт» (2010), «Турист» (2011) и многие другие. Всего в фильмографии актрисы около четырех десятков фильмов.

В мае 2000 года Джоли во второй раз вышла замуж — за Билли Боба Торнтона, с которым познакомилась еще в 1998 году на съемках комедии Майка Ньюэлла «Pushing Tin», но брак продлился недолго. После съёмок в фильме «Мистер и миссис Смит» Анджелина Джоли вышла замуж в третий раз — за Брэда Питта. В мае 2006 года у них появляется дочь Шилох Нувель. В июле 2008 года Анджелина Джоли родила на свет двойню — мальчика Нокса Леона и девочку Вивьен Марчелин. Всего у звездной пары шестеро детей, трое из которых — усыновленные дети. Но в 2019 году Джоли и Питт официально развелись.

В 2007 году Анжелина дебютировала в качестве режиссера с документальным фильмом «Место во времени», а в конце 2011 года вышла на экраны вторая режиссёрская работа Анджелины — фильм «В краю крови и меда». Также она принимает участие в озвучивание мультфильмов.

В 2014 году вышел фэнтезийный фильм «Малефисента», где роль злой феи исполняет Анджелина Джоли. А уже в следующем году вышел её третий масштабный режиссёрский проект — фильм «У моря» (в российском прокате — в 2016 году, под названием «Лазурный берег»). В нём Джоли также выступила сценаристом и (совместно с Брэдом Питтом) продюсером картины, а исполнителями главных ролей также стали Анджелина Джоли и Брэд Питт. В 2017-м вышла ещё одна режиссерская работа Джоли — драма «Сначала они убили моего отца», которая получила высокий рейтинг критиков и была удостоена ряда наград и номинаций.

Востребованная актриса, обладательница премии «Оскар», а также трёх премий «Золотой глобус», двух премий Гильдии киноактёров США и других наград — Анджелина Джоли известна и своей благотворительной деятельностью. В перерывах между съемками она совершает множество поездок по целому ряду стран третьего мира в рамках гуманитарной миссии ООН, являясь послом доброй воли.

Источник calend.ru