Алексей Леонов – советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос

Алексей Архипович Леонов родился в селе Листвянка (ныне в Кемеровской области) 30 мая 1934 года, в многодетной семье. Когда закончилась Великая Отечественная война, семья Алексея переехала в Калининград.

После окончания средней школы он в 1953 году поступил в Чугуевское военное авиационное училище летчиков, а затем еще два года (1955-1957) учился в высшем училище летчиков-истребителей в городе Чугуеве на Украине. После училища служил в ВВС Советского Союза.

В 1960 году, пройдя конкурс, Алексей Леонов был принят в отряд космонавтов и прошел подготовку к полетам на кораблях «Восток» и «Восход». 18-19 марта 1965 года состоялся его первый полет в космос — он был вторым пилотом на космическом корабле «Восток-2». Полет длился 1 сутки и 2 часа. В ходе этого полета Леонов вышел в открытый космос – первым из космонавтов – и находился там около 12 минут.

После возвращения на Землю Леонов был старшим инструктором и заместителем командира отряда космонавтов в 1965-1967 годах, а с 1967 по 1970 год командовал лунной группой космонавтов. Алексей готовился к полетам на Луну и в советских планах он был командиром экипажа. Если бы этот полет состоялся, у Леонова был бы шанс стать первым советским человеком, ступившим на поверхность Луны. Но лунная программа СССР реализована не была.

В 1968 году Леонов окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н.Е. Жуковского. 22 января 1969 года Алексей Архипович находился в автомобиле, обстрелянном в ходе покушения на Брежнева. К счастью, космонавт не пострадал.

В эти же годы он несколько раз проходил подготовку к полетам, но ни один из полетов так и не состоялся. Второй раз он полетел в космос только в 1975 году — командиром космического корабля «Союз-19». За этим полетом, можно сказать, с восхищением следило все человечество — впервые в истории была осуществлена стыковка космических кораблей — советского «Союз-19» и американского «Аполлона». Были опробованы в действии новые средства стыковки в целях обеспечения безопасности полетов человека в космическом пространстве, проведены астрофизические, медико-биологические, технологические и геофизические эксперименты. Полет продолжался более пяти суток, им была открыта новая эра в освоении космоса.

В 1970-1991 годах Алексей Леонов занимал пост заместителя начальника Центра подготовки космонавтов и командира отряда космонавтов. В 1981 году окончил адъюнктуру при Военно-воздушной инженерной академии имени Н.Е. Жуковского и стал кандидатом технических наук, а затем – действительным членом Международной академии астронавтики.

За годы научно-практической работы и во время космических полетов Леоновым был выполнен целый ряд исследований и экспериментов, среди которых: исследование световых и цветовых характеристик зрения после полета в космос, влияние факторов космического полета на остроту зрения пилота комплекса “Буран”, разработка гидролаборатории, создание скафандра для работы в гидросфере. Он неоднократно принимал участие в научных конференциях и международных конгрессах, сделал около 30 докладов. Также он является автором нескольких книг.

В 1991 году Алексей Архипович вышел на пенсию, а с марта 1992 года генерал-майор авиации Леонов — в запасе. Он имеет 4 изобретения и более 10 научных трудов. В 1992-1993 годах был директором космических программ фирмы «Четек». В настоящее время — советник первого заместителя председателя совета директоров «Альфа-банка».

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Дружбы, Ленина, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени — Алексей Леонов имеет множество наград, в том числе иностранных и общественных. Его имя носит кратер на Луне, улицы в Перми, Калининграде и Кемерово, Кременчуге и т.д. Он является почетным гражданином 30 городов мира.

Алексей Архипович получил признание и как художник. Живописью он увлекся еще в юности. В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал ряд почтовых марок СССР на космическую тему. Леонов — автор около 200 картин и 5 художественных альбомов, среди которых космические пейзажи, фантастика, земные пейзажи, портреты друзей. Его работы широко выставляются и публикуются.

Сегодня Алексей Архипович Леонов живет и работает в Москве.

Источник calend.ru

https://www.calend.ru/persons/3128/