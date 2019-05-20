Алексей Гуськов – советский и российский актёр театра и кино, продюсер, Народный артист России

За плечами российского актера театра и кино Алексея Гуськова десятки сыгранных ролей. Образ артиста давно хорошо знаком отечественным зрителям, многие из которых являются преданными поклонниками его творчества. В последнее время Гуськов успешно сочетает сцену и съемки в кино с продюсерской деятельностью.

Алексей Геннадьевич Гуськов родился 20 мая 1958 года в польском городе Бжег, в семье военного летчика. Предки родителей артиста были поморами, в юные годы мать возила Алексея в Архангельск. Много лет спустя, когда актер был на архангельском фестивале «Сполохи», он обнаружил в музее собственную родословную, составленную по данным церковных книг.

Когда Алексею было шесть лет, семья переехала в Киев, куда перевели служить его отца, который вскоре трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. Мама Алексея полностью посвятила себя воспитанию сына. Артист позже вспоминал, что она старалась всегда уважать его мнение. Лишь когда Алексей признался, что хочет посвятить себя творчеству, мама посоветовала ему сначала получить профессию, которая в случае чего позволит встать на ноги.

Юноша рос крепким, увлекаясь спортом. Хоть и начал задумываться об актерской карьере еще в школе, активно участвуя в самодеятельности, но после получения аттестата он отправился поступать в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана. Гуськов проучился там около пяти лет, когда принял решение забрать документы.

Мысль о том, чтобы бросить Бауманку, появилась у Гуськова после посещения им столичных театров. В числе наиболее сильных впечатлений оказало тогда на него сценическое мастерство Алексея Петренко. Молодой человек был настолько впечатлен его талантом, что отправился в Школу-студию МХАТ, куда поступил с первого раза. В 1979 году его зачислили на курс Виктора Монюкова.

После окончания Школы-студии МХАТ Гуськов успел поработать во многих театрах. Он выходил на сцену Московского драмтеатра им. А.С. Пушкина и Театра на Малой Бронной, играл в театре «Детектив» и Театре им. Н.В. Гоголя, в 2011 году был приглашен в Государственный академический театр им. Е.Вахтангова.

Как позднее признавался сам Гуськов в одном из интервью, он просто «не мог сидеть и ждать ролей». Для него как актера невостребованность обладала губительным влиянием. Поэтому он сразу же уходил, если не видел для себя достойной работы.

В кино Алексей Гуськов сыграл более семидесяти ролей, дебютировав в фильме «Личное дело судьи Ивановой» режиссера Ильи Фрэза. Картина вышла на советские экраны в 1985 году. В 1990-е годы, когда отечественные кинематографисты увлеклись съемкой боевиков, Гуськову довелось предстать перед зрителем в образе бандитов. И это амплуа особенно прочно закрепилось за актером после детективной драмы «Волкодав», где он сыграл главную роль – Шуру Волкова по кличке «Музыкант».

Не желая становиться заложником одного образа, артист на некоторое время вообще отказался от съемок в кино. Лишь в 1998 году Алексей Гуськов вернулся в кинематограф. Согласившись на работу в триллере «Классик», позже рассказывал актер, он постепенно «начал понимать, что в кино так же можно создавать образ, как и в театре». Еще более известным Гуськов стал после выхода на экраны многосерийного фильма «Граница. Таежный роман». И сегодня он продолжает свою успешную кинокарьеру.

Супругой Алексея Гуськова уже много лет является актриса Лидия Вележева. В артистической семье воспитали двух сыновей – Владимира и Дмитрия. От первого брака у актера есть дочь Наталья.

Помимо активной работы в театре и кино Алексей Гуськов занимается и продюсированием. Он является президентом анимационной студии «Ф.А.Ф. Интертейнмент». Живёт и работает в Москве.

Источник calend.ru