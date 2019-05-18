Алексей Балабанов – российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр

Алексей Балабанов, пожалуй, был самым провокационным российским кинорежиссером. Обычно он шокировал своими картинами, был мастером дразнить и провоцировать аудиторию.

Алексей Октябринович Балабанов родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) 25 февраля 1959 года. Окончил Горьковский педагогический институт по специальности переводчик, после окончания служил в армии, был в Афганистане.

С 1983 года Алексей стал работать ассистентом режиссера в Свердловске, а после окончания Высших курсов сценаристов и режиссеров в 1990 году поселился в Ленинграде.

Первой полнометражной кинолентой Балабанова-режиссера стали «Счастливые дни», и сразу же – приз на Московском кинофестивале «Дебют» за лучший полнометражный фильм. Вместе с Сегреем Сельяновым Балабанов основал кинокомпанию СТВ, снял фильмы «Замок» (1994) и «Трофимъ» (1995), удостоенные нескольких кинематографических наград.

Широкую известность Алексею Балабанову принес фильм «Брат», вышедший в 1997 году, главные роли в котором сыграли Виктор Сухоруков и Сергей Бодров-младший. Фильм получился достаточно скандальным, но стал хитом, а реплики персонажей – крылатыми (чего стоит одна фраза «В чем сила, брат?»). Этот фильм получил гран-при фестиваля «Кинотавр».

В 1998 году фильм Алексея Балабанова «Про уродов и людей» был удостоен премии «Ника» как лучший игровой фильм, а сам Балабанов получил приз за режиссуру. В 2007 году очередной его фильм – «Груз 200» – был вновь номинирован на «Нику».

Другие фильмы режиссера – «Брат-2», «Война», «Американец», «Жмурки» – также были непростыми и весьма спорными. Однако популярность Балабанова все больше росла. С ним даже примирился давний его противник Никита Михалков, сыграв в двух фильмах Балабанова – «Жмурки» и «Мне не больно».

Последние работы режиссера – картины «Морфий» (2008), «Кочегар» (2010), «Я тоже хочу» (2012). В ряде своих фильмов Алексей Балабанов выступил и как сценарист. За свои режиссерские работы он награжден большим количеством различных наград отечественных и международных кинофестивалей.

Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года под Санкт-Петербургом после тяжелой болезни, работая над очередным сценарием.

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