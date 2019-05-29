Александр Абдулов – советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, Народный артист России







За время работы в кино актер снялся более чем в 120 фильмах самых разных жанров и у разных режиссеров.

Александр Гаврилович Абдулов, известный театральный и киноактер, родился 29 мая 1953 года в Тобольске, в театральной семье.

Актерская карьера Александра началась в пятилетнем возрасте, когда он вместе с отцом вышел на сцену Ферганского драматического театра в спектакле «Кремлевские куранты». Отец для Александра всегда был главным действующим лицом – именно он воспитал в мальчике отношение к театру как к Храму.

Несмотря на то, что актерская стезя Абдулову была предопределена, в юности он о ней не помышлял: занимался музыкой и спортом, был удостоен звания мастера спорта СССР по фехтованию. Поначалу даже хотел связать свою жизнь со спортом и поступил на факультет физкультуры Ферганского пединститута. Однако через год театр взял свое, Абдулов успешно сдал экзамены в ГИТИС и поступил на курс И.М. Раевского.

В 1974 году Марк Захаров заметил талантливого юношу в дипломном спектакле и пригласил в Театр имени Ленинского комсомола. Характерными чертами артистического дарования Абдулова всегда были сценическое обаяние, внутренняя и внешняя пластичность, мощный темперамент и самоирония. Такие качества позволили актеру создать на сцене «Ленкома» ряд интереснейших образов, ставших «визитной карточкой» театра.

С середины 1970-х годов Абдулов начал активно сниматься в кино. Широкая известность и популярность пришли к нему после роли Медведя в телефильме Марка Захарова по знаменитой пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» (1978). В этом фильме наметился своеобразный актерский почерк Абдулова: четко очерченная форма, резкость и некоторая угловатость характера героя, великолепная пластика, ум и неповторимая лирическая интонация.

За время работы в кино актер снялся более чем в 120 фильмах самых разных жанров и у разных режиссеров. В 2000 году состоялся и его режиссерский дебют в игровом кино «Бременские музыканты и Ко» – мюзикл по мотивам известной сказки.

В 1986 году Александр Абдулов был удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР», в 1991 году – «Народный артист России». В 1997 году ему был вручен орден Почета.

Александр Гаврилович Абдулов ушел из жизни 3 января 2008 года после тяжелой болезни, был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Источник calend.ru