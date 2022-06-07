Пенсионеры Рязани получают проиндексированные пенсии

Автоматическая индексация на 10% прошла 1 июня. Повышенные пенсии доставляют получателям через почтовые отделения и банки. Об этом сообщает региональное отделение ПФР.

Все виды пенсий фонда были проиндексированы — страховые и пенсии по гособеспечению, в том числе социальные. Такое пояснение дал зампред правления ПФР Сергей Чирков.

«Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации», – отметил Чирков.

Теперь средняя выплата неработающим рязанцам составила 17 691 рублей в месяц. Индексация коснулась выплат 300 тысячам неработающих пенсионеров в регионе. Пенсии жителей Рязанской области выросли в среднем на 1360 рублей.