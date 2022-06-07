19.2 C
Рязань
Вторник, 7 июня, 2022

Пенсионеры Рязани получают проиндексированные пенсии

spot_img
Татьяна Проводина

Пенсионеры Рязани получают проиндексированные пенсии

Автоматическая индексация на 10% прошла 1 июня. Повышенные пенсии доставляют получателям через почтовые отделения и банки. Об этом сообщает региональное отделение ПФР.

Все виды пенсий фонда были проиндексированы — страховые и пенсии по гособеспечению, в том числе социальные. Такое пояснение дал зампред правления ПФР Сергей Чирков.

«Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации», – отметил Чирков.

Теперь средняя выплата неработающим рязанцам составила 17 691 рублей в месяц. Индексация коснулась выплат 300 тысячам неработающих пенсионеров в регионе. Пенсии жителей Рязанской области выросли в среднем на 1360 рублей.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7