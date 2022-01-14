Пенсионеры отбились от грабителя-рецидивиста с ножом

В городе Орске Оренбургской области пенсионеры сумели отбиться от грабителя-рецидивиста с ножом. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Подозреваемый заметил выходящую из магазина 62-летнюю женщину и пошёл за ней. На улице он достал нож и потребовал отдать сумку, в которой лежало 13320 рублей. Супруг орчанки спас жену от грабителя, получив порез пальцев руки в ходе борьбы.

Полицейские задержали подозреваемого — 34-летнего неоднократно судимого местного жителя. Его взяли под стражу.

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Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Виновному грозит до 10 лет лишения свободы.