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Происшествия

Пенсионеры из Рязанской области за сутки перевели 1,5 млн рублей мошенникам

Анастасия Мериакри

Два пенсионера из Рязанской области перевели мошенникам 1,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Жительница Сасовского округа 71 года перевела через банкомат на «безопасные» счета 540 тысяч рублей. Аналогичную схему применили к 83-летнему пенсионеру из Рязани. Он передал «курьеру» 950 тысяч рублей, поверив звонившим неизвестным лицам.

Возбуждены уголовные дела. 

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Не переводите деньги на неизвестные счета и не верьте словам незнакомых лиц о проблемах с банками или государственными структурами. Проверяйте информацию и не торопитесь принимать решения!

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