На последнем заседании Рязанской городской Думы обсудили внедрение дополнительных мер социальной поддержки и помощи, связанных с освобождением от оплаты проезда. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Частичное или полное освобождение от оплаты за проезд предусмотрено для различных категорий граждан. К ним относятся учащиеся школ, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, а также вдовы участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Решением городской Думы расширен список льготных категорий, включив в него вдов и вдовцов участников СВО, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в городе Рязани, не вступивших в повторный брак.

Полное освобождение от платы за услуги перевозки установлены для учащихся образовательных организаций города Рязани, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; студенток образовательных организаций города Рязани очной формы обучения, являющихся матерями-одиночками.

Исходя из среднего количества поездок граждан, установлено фиксированное количество льготных поездок в месяц для каждой отдельной категории, а именно 50. Данные проездные будут действовать как на муниципальном, так и на коммерческих маршрутах. Это отличает «рязанскую» систему от других регионов, где плата установлена только на муниципальный транспорт, работающий по регулируемому тарифу.

Также был утвержден порядок определения стоимости льготных транспортных карт с учетом системы понижающих коэффициентов для каждой категории граждан. Новые правила вступят в силу с 1 августа.