Четверг, 27 июня, 2024

В Рязани изменились условия льготного проезда в транспорте

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: минтранс Рязанской области

На последнем заседании Рязанской городской Думы обсудили внедрение дополнительных мер социальной поддержки и помощи, связанных с освобождением от оплаты проезда. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Частичное или полное освобождение от оплаты за проезд предусмотрено для различных категорий граждан. К ним относятся учащиеся школ, студенты, пенсионеры, многодетные семьи, а также вдовы участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. Решением городской Думы расширен список льготных категорий, включив в него вдов и вдовцов участников СВО, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания в городе Рязани, не вступивших в повторный брак.

Полное освобождение от платы за услуги перевозки установлены для учащихся образовательных организаций города Рязани, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; студенток образовательных организаций города Рязани очной формы обучения, являющихся матерями-одиночками.

Исходя из среднего количества поездок граждан, установлено фиксированное количество льготных поездок в месяц для каждой отдельной категории, а именно 50. Данные проездные будут действовать как на муниципальном, так и на коммерческих маршрутах. Это отличает «рязанскую» систему от других регионов, где плата установлена только на муниципальный транспорт, работающий по регулируемому тарифу.

Также был утвержден порядок определения стоимости льготных транспортных карт с учетом системы понижающих коэффициентов для каждой категории граждан. Новые правила вступят в силу с 1 августа.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Изменения в Генплан Рязани: что решили на заседании Гордумы 27 июня

В Рязани приватизируют два муниципальных предприятия и нежилое здание

Рязанскому судье исполнилось 99 лет

Из России выдворены 6 мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области

С 1 июля взять автокредит станет сложнее

ЖК Discovery «Зелёного сада» получил почтовый адрес

Перестройка погодных процессов началась в европейской части России

Всероссийский фестиваль «Футбол в школе» в Рязанской области

Какие проблемы со здоровьем могут случиться у каждого знака зодиака в июле

Выходные в «М5 Молл»: выставка кошек и День молодежи

Аналитика Yota: россияне до 30 лет получают больше всего спам-звонков

Серийного зоофила, насилующего котят, ищут в Люберцах

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Изменения в Генплан Рязани: что решили на заседании Гордумы 27 июня

Гордума
Депутаты одобрили изменения в Правила землепользования и застройки в городе Рязани

В Рязани приватизируют два муниципальных предприятия и нежилое здание

Гордума
На заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопросы приватизации муниципального предприятия города Рязани «КОМПЛЕКС» и муниципального предприятия «Управление капитального строительства города Рязани».

Рязанскому судье исполнилось 99 лет

Новости Рязани
27 июня отпраздновал 99-й день рождения Иван Васильевич Русаков, ветеран Великой Отечественной войны, судья Рязанского областного суда в отставке.

Из России выдворены 6 мигрантов, нарушивших закон в Рязанской области

Новости Рязани
В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов иностранные граждане отправились в аэропорт «Домодедово», чтобы вылететь в страны своей гражданской принадлежности.

С 1 июля взять автокредит станет сложнее

Новости мира
Данное решение Совета директоров вступит в силу с 1 июля.