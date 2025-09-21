Пенсионеров ждут доплаты к 1 октября в честь Дня пожилых

Пенсионеры получат выплаты ко Дню пожилых людей 1 октября, это коснется жителей некоторых регионов, сообщило агентство « Прайм ».

Доплаты инициированы на региональном уровне, а не на федеральном. Их включили в бюджеты конкретных субъектов, поэтому решение принимают местные власти.

По данным агентства, размер и условия получения выплат могут отличаются в зависимости от региона.

Пенсионеры могут узнать о наличии или отсутствии таких программ поддержки, обратившись в местные отделения Социального фонда или МФЦ. Там они получат консультации.