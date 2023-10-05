Четверг, 5 октября, 2023
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Пенсионерку обманули на 1,5 млн рублей при продаже швейной машинки

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Прокуратура Москвы рассказала историю пенсионерки, ставшей жертвой мошенника. 

73-летняя пенсионерка решила продать свою старую швейную машинку, о чем опубликовала сообщение в приложении бесплатных объявлений. Покупатель по имени Владимир нашелся быстро и, несмотря на все недостатки товара, описанные женщиной, был готов купить швейную машинку. «На радость» покупатель еще и находился недалеко от дома женщины и был незамедлительно готов перевести деньги. 

Пострадавшая продиктовала ему номер своей банковской карты и буквально через минуту ей с неизвестного номера пришло сообщение якобы от банка о получении перевода от Владимира на сумму 1,5 млн рублей. Ей сразу же позвонил взволнованный Владимир и сказал, что сделал перевод по ошибке и очень просил вернуть деньги. Пенсионерка, конечно же, согласилась.

Затем злоумышленник уговорил женщину перевести деньги в другой банк, чтобы не было комиссии. По указанию афериста она открыла новый счет и перевела деньги якобы дочери Владимира.

Придя домой, женщина проверила баланс карты и поняла, что ее обманули.

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