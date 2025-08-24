Пенсионерке отказали учесть в трудовой стаж 6 лет работы портнихой

Жительница Ухоловского района Рязанской области обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении ее пенсионных прав.

В региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования женщине отказали учесть в страховой стаж 6 лет работы в качестве портного верхней одежды и произвести перерасчет пенсии. Причина отказа — отсутствие необходимых документов.

Прокуратура посчитала отказ в заявлении пенсионерки необоснованным и подала в суд. Действия регионального Фонда пенсионного и социального страхования признали незаконными, 6 лет работы женщины в качестве портной включили в стаж работы.