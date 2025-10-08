Пенсионерке из Рязани вернут 1,6 млн рублей, которые похитили мошенники

Прокуратура Рязанского района отстояла в суде интересы 74-летней женщины, которая стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 1,6 млн рублей.

Как выяснилось, пострадавшая перевела деньги на счета лиц, причастных к мошенническим схемам, действующим в Татарстане и Ставропольском крае.

Прокурором были поданы иски о возврате средств и уплате процентов за незаконное использование чужих денег.

Суд удовлетворил все требования прокурора в полном объеме. Прокуратура продолжает контролировать исполнение судебных решений.