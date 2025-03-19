Пенсионерка взыскала полмиллиона компенсации за падение на льду в Рязани

В Рязани пенсионерка получила компенсацию морального вреда в размере полмиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В феврале 2024 года женщина 68 лет, передвигаясь по улице Татарской, поскользнулась на тротуаре. При падении она получила закрытый перелом бедренной кости.

Прокурор потребовал взыскать с МБУ «Дирекция благоустройства города Рязани» компенсацию морального вреда и возместить расходы на лечение пенсионерки. Суд удовлетворил заявление, взыскав в пользу женщины 500 тыс. рублей.