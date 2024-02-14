Среда, 14 февраля, 2024

Пенсионерка отдала мошенникам 11,4 млн рублей

Автор: 7info

Опубликовано

Телеграм-канал прокуратуры Москвы сообщил подробности преступления, совершённого в отношении местной жительницы.

75-летней москвичке позвонил «лжеправоохранитель» и сообщил, что наблюдается подозрительная активность на ее банковских счетах, а это значит, что мошенники пытаются завладеть сбережениями.

Злоумышленники якобы через представителя банка передали женщине выписку о необходимости снятия всех денег и размещении их на время следствия на «сгенерированных банковских счетах».

Для спасения сбережений, действуя по указанию телефонного мошенника, введенная в заблуждение пенсионерка несколько раз ходила в банк, снимала различные суммы в рублях и иностранной валюте, после чего передавала их посыльным аферистов якобы для внесения на безопасный счет. По просьбе злоумышленников женщина упаковывала деньги в пакет, чтобы не привлекать внимание курьеров.

За два месяца женщина отдала аферстам более 11,4 млн рублей, а когда лжеправоохранитель перестал выходить на связь поняла, что ее обманули.

Установление лиц, причастных к преступным действиям, на контроле в Бабушкинской межрайонной прокуратуре.

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