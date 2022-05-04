Пенсионерка обвинила зятя в насилии над внучкой, чтобы сделать из нее чемпионку

Пенсионерка сообщила о сексуальном насилии в отношении внучки, чтобы забрать её из семьи и сделать чемпионкой, пишет «КП».

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Пожилая женщина, отказавшаяся представиться, сообщила полицейским, что над 9-летней жительницей района Марьино в Москве регулярно совершается сексуальное насилие. Она также сообщила адрес проживания семьи.

Полицейские отреагировали оперативно и выехали на место. Дверь в квартиру открыл дедушка девочки. Он рассказал, что её отец и старший брат 18 лет ушли в магазин, а внучка находится на занятиях в спортивной секции.

Узнав о цели визита правоохранителей, пенсионер предположил, что звонить могла бабушка девочки. Полгода назад мать юной спортсменки умерла и бабушка захотела забрать внучку себе в Йошкар-Олу. Юная москвичка успешно занимается художественной гимнастикой, побеждает в различных соревнованиях, пенсионерка хотела сама воспитывать спортсменку.

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Получив отказ, пожилая женщина обещала родственникам проблемы.

Полиция проводит проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.