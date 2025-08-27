Среда, 27 августа, 2025
Происшествия

Пенсионер угрожал зарезать ножницами женщину и детей в Рязанской области

Анастасия Мериакри
Изображение от freepik

В Скопинском районе пенсионер угрожал ножницами детям и женщине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В селе Вослебово мужчина 65 лет в окно увидел, как несколько детей играли возле столба с электрическим оборудованием, которое контролирует подачу электроэнергии к его дому. Пенсионер решил, что дети собираются повредить оборудование, и выбежал на улицу с ножницами в руках. Заметив злого мужчину, дети бросились бежать. Пенсионер успел поймать 9-летнего сына соседки и схватил его за ухо. Мама мальчика, увидев, что ее ребенка обижают, вышла на улицу и попыталась остановить соседа. Мужчина отпустил ребенка и стал угрожать зарезать соседку ножницами.

Испугавшись за свою жизнь, 33-летняя жительница обратилась за помощью в полицию. На адрес немедленно выехали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

