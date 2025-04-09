Пенсионер из Рязанской области незаконно получил 180 тысяч рублей

Житель Шиловского района 1957 года рождения подозревается в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

По предварительной информации, с декабря 2023 года по февраль 2025 года обвиняемый ежемесячно получал повышенную фиксированную выплату к пенсии как лицо, постоянно проживающее на территории закрытого административно-территориального образования. Оказалось, что фактически пенсионер там не проживал. Таким образом, он незаконно получил более 180 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ).