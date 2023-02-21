Вторник, 21 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Пенсионер из Новомичуринска отдал участникам специальной операции свой УАЗ

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Скриншот из видео Издательства "Пресса"

Предприниматель из Новомичуринска Иван Николаевич Кротов 17 февраля отдал патриотическому фонду «ZА НАШИХ» «буханку» – автомобиль УАЗ. Об этом пишет издательство «Пресса».

Иван Кротов: «Пусть автомобиль послужит благому делу. Бойцам привет. Мы – с вами, желаю скорейшего возвращения с победой, а мы вас будем ждать»

Соучредитель фонда Андрей Посёлкин рассказал, что это уже не первый автомобиль, переданный бойцам в зоне СВО.

Андрей Посёлкин: «Автомобиль доставим на передовую для разведроты десантников, ранее отвезли им «Ниву». На фронте техники много не бывает. Эта «буханка» – не первый и не последний автомобиль, который мы готовим для наших бойцов. Ранее нам передали ещё один УАЗ новомичуринцы Владимир Руднев и Максим Барабанов, и он уже «за ленточкой»

Сейчас УАЗ Ивана Кротова в надёжных руках авторемонтника Александра Кузовкина.

Андрей Посёлкин сердечно поблагодарил неравнодушных предпринимателей Михаила Мисакяна, Михаила Иванова (ООО «Стройприоритет»), руководство и коллектив ООО «Новомичуринские электрические сети» за оплату запчастей.

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