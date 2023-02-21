Пенсионер из Новомичуринска отдал участникам специальной операции свой УАЗ

Андрей Посёлкин: «Автомобиль доставим на передовую для разведроты десантников, ранее отвезли им «Ниву». На фронте техники много не бывает. Эта «буханка» – не первый и не последний автомобиль, который мы готовим для наших бойцов. Ранее нам передали ещё один УАЗ новомичуринцы Владимир Руднев и Максим Барабанов, и он уже «за ленточкой»