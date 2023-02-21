Пенсионер из Новомичуринска отдал участникам специальной операции свой УАЗ

Предприниматель из Новомичуринска Иван Николаевич Кротов 17 февраля отдал патриотическому фонду «ZА НАШИХ» «буханку» – автомобиль УАЗ. Об этом пишет издательство «Пресса».
Соучредитель фонда Андрей Посёлкин рассказал, что это уже не первый автомобиль, переданный бойцам в зоне СВО.
Сейчас УАЗ Ивана Кротова в надёжных руках авторемонтника Александра Кузовкина.
Андрей Посёлкин сердечно поблагодарил неравнодушных предпринимателей Михаила Мисакяна, Михаила Иванова (ООО «Стройприоритет»), руководство и коллектив ООО «Новомичуринские электрические сети» за оплату запчастей.
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