Педофил получил 12 лет колонии строго режима

В Новочеркасске суд признал 39-летнего мужчину виновным в действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области.

В июле 2021 года мужчина сидел за рулём автомобиля, припаркованного на улице Новочеркасска. Увидев идущую домой девочку преступник подозвал её через открытое окно автомобиля и совершил действия развратного характера. О случившемся 10-летняя пострадавшая рассказала родителям.

Суд признал педофила виновным, назначив 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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