Педагога из Краснодара возмутило заявление о зарплате учителей в 90 тысяч

Учителя алгебры и геометрии из Краснодара возмутило заявление, что некоторые педагоги получают 90 тысяч рублей, пишет портал 93.RU.

Ранее об этом сказала ио директора городского департамента образования Елена Ильченко. По ее словам, такую зарплату получают некоторые преподаватели с высокой нагрузкой.

Педагог рассказал, что получал около 67 тысяч рублей при нагрузке 36 часов. Это две ставки при шести рабочих днях в неделю. Также он является классным руководителем и ведет сайт школы.

«Эти 67 000 — полный максимум. Я не знаю, что еще я могу сделать, чтобы получать больше. Никаким образом не могу представить, что еще можно было бы набрать. Ну а кто получает до 90 000 рублей — без понятия», — пояснил учитель.

Собеседник издания назвал это число нереальным.