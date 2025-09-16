Вторник, 16 сентября, 2025
Педагога из Краснодара возмутило заявление о зарплате учителей в 90 тысяч

Учителя алгебры и геометрии из Краснодара возмутило заявление, что некоторые педагоги получают 90 тысяч рублей, пишет портал 93.RU.

Ранее об этом сказала ио директора городского департамента образования Елена Ильченко. По ее словам, такую зарплату получают некоторые преподаватели с высокой нагрузкой. 

Педагог рассказал, что получал около 67 тысяч рублей при нагрузке 36 часов. Это две ставки при шести рабочих днях в неделю. Также он является классным руководителем и ведет сайт школы.

«Эти 67 000 — полный максимум. Я не знаю, что еще я могу сделать, чтобы получать больше. Никаким образом не могу представить, что еще можно было бы набрать. Ну а кто получает до 90 000 рублей — без понятия», — пояснил учитель.

Собеседник издания назвал это число нереальным.

Последние новости

Происшествия

Рецидивистка украла мобильный телефон на остановке общественного транспорта в Скопине

18-летний житель Скопина сообщил полицейским, что его смартфон пропал. Молодой человек рассказал, что недавно был на остановке общественного транспорта, ждал знакомого на автомобиле.
Новости России

Украинских гимнасток-порнозвезд осудили за избиение полицейских в Москве

Суд назначил год принудительных работ экс-гимнасткам сборной Украины и...
Культура и события

В Рязани пройдёт фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности»

Участников фестиваля ждет насыщенная программа: ярмарка ремесел, мастер-классы по традиционным уличным играм и народным промыслам, обучение хороводам.
Экономика и бизнес

Депутаты Рязанской гордумы обсудили исполнение бюджета города за I полугодие 2025 года

Члены комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы на заседании одобрили внесение изменений в «Положение о бюджетном процессе в городе Рязани» и «Положение о финансово-казначейском управлении администрации города Рязани».
Происшествия

На рязанца завели уголовное дело за уклонение от прохождения военной службы

В отношении 21-летнего жителя Пронского района Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Власть и политика

Татьяна Панфилова: «Прямое обсуждение проблем с коллегами – одна из возможностей, которые предоставляет проект «Муниципальный диалог»

Участники встречи обсудили вопросы создания и развития системы территориального общественного самоуправления и преимущества, которые дают ТОС в работе с населением.
Экономика и бизнес

«Сварщик — вполне женская профессия»: в ГК «Зелёный сад — наш дом» работает женская сварочная бригада

Пока их трое: Виктория Романенко, Софья Назимова и Маржона Ихтиёрова. В будущем готовы присоединиться ещё несколько девчонок.
Общество

«Надеюсь, мы это воплощение больше не увидим»: Павел Малков о скульптуре курсанта-нахимовца с девушкой

Новый памятник «Молодой нахимовец с девушкой» вызвал бурю негодования у жителей Рязани. Больше всего возмутила полуобнаженная фигура девушки — скульптуру даже пришлось срочно накрыть пакетами.