Педагог  из Рязанской области получил звание «Заслуженный учитель России»

Указом Президента России почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присуждено Владимиру Скрипкину, учителю физики и информатики Горловской школы Скопинского района Рязанской области.

Награду Владимиру Скрипкину вручил первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко в Москве, на торжественном открытии V Форума классных руководителей.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил педагога, отметив:

«Благодаря таким учителям дети получают не только знания, но и уверенность в своих силах и желание развиваться».