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Печник-душитель задержан за серию нападений на пенсионерок

7info
Изображение от Freepik

В Московской области за серию нападений на пожилых женщин задержан 60-летний приезжий из Пензенской области, пишет «Комсомольская правда».

Мужчина приезжал в Подмосковье на заработки. По словам соседей, был очень хорошим мастером — клал печи, камины, мангальные зоны. Когда работы не было, ездил по деревням, расклеивал объявления, подбирал жертвы.

Фомин нападал на одиноких пожилых женщин.

Выжившие рассказывали: все происходит ночью, в комнате откуда ни возьмись появляется крупный, сильный мужчина и начинает душить. Он одет во все черное. На руках — перчатки. На голове — балаклава с прорезями для глаз. Душит и требует сказать, где лежат деньги…

Пенсионерки рассказывали, где спрятаны «гробовые», после чего мужчина убегал, прихватив наличность. На данный момент следствию известно о 10 нападениях, две пенсионерки скончались.

Следователи предполагают, что одну из жертв мужчина задушил после того, как она рассказала о деньгах. Журналисты считают, что мужчине нравилось душить женщин.

В деньгах Фомин особо не нуждался, хорошо зарабатывал, делая печи.

Юрию Фомину 60 лет. Внешне — обычный такой крепкий мужик из пригорода Пензы. Любимая жена, двое взрослых детей — сын, дочь, внуки, описывает подозреваемого автор статьи КП.

Мужчина долгое время скрывался от оперативников, благодаря мерам конспирации. Машину оставлял далеко от дома жертвы, сотовый телефон бросал в салоне.

Фомин имеет криминальный опыт — в 1980 годах был судим и отсидел 5 лет за изнасилование и хулиганство. Родственники думали, что мужчина завязал.

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