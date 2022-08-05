Павла Малкова попросили открыть в городе ещё один травмпункт

Павла Малкова попросили открыть в городе дополнительный травматологический пункт. К врио рязанского губернатора обратилась рязанка в социальных сетях.

Женщина из-за травмы ноги обратилась за помощью в амбулаторно-травматологический пункт на улице Профессора Никулина. По её словам, в огромной очереди на приём ей пришлось отсидеть около двух часов. Ещё столько же времени ушло на то, чтобы попасть на рентген и вернуться со снимком к врачу.

На повторном приёме через две недели жительница областного центра отсидела в очереди более 4,5 часов. При этом рязанка отмечает грамотность и профессионализм врачей, но понимает, что они просто не успевают принять огромное количество людей в день, не создавая больших очередей.

Жительница Рязани просит облегчить жизнь горожанам и медперсоналу и открыть ещё один травмпункт, – пишет RZN LIFE ВКонтакте.