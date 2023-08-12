Павел Малков заявил, что «Небо России» должно стать главным событием года в воздухоплавании страны

11 августа губернатор Рязанской области Павел Малков посетил площадку проведения Международного спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России 2023». Участие в нём принимают более 20 спортсменов из разных уголков России. Пилоты состязаются за Кубок России и Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту. Итоги соревнований будут подведены 13 августа.

Глава региона осмотрел выставку истории воздухоплавания, встретился со спортсменами. С ними удалось поговорить о том, чего не хватает для того, чтобы на фестивале были созданы наиболее комфортные условия: