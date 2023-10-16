Павел Малков выступил перед школьниками во время лекции по кибербезопасности

Губернатор Рязанской области выступил перед школьниками во время лекции по кибербезопасности, которая прошла в рамках Дней финансовой грамотности в Рязанской области-2023.

В школах транслируется отдельный урок по теме «Финансовая безопасность», экспертами в котором выступили губернатор Рязанской области Павел Малков и управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. Онлайн-урок призван повысить уровень финансовой грамотности молодого поколения и безопасного поведения в интернете.

Павел Малков, обращаясь к школьникам региона, подчеркнул, что знания по финансовой грамотности необходимы сегодня каждому человеку:

Если вы подготовлены, то не только сами не поддадитесь на обман, но и поможете родным и знакомым. Давайте учиться. Давайте вместе сделаем Рязанскую область территорией финансовой безопасности.

Министр финансов региона Марина Наумова подготовила специальный урок по бюджетной грамотности. В нем рассказывается, как планируется бюджет, расходуются бюджетные средства и как это влияет на каждого жителя.

Дни финансовой грамотности населения – масштабный просветительский проект, который проходит в регионе уже в пятый раз и включает в себя мероприятия для всех категорий населения, сообщает областное правительство.