Павел Малков встретился с руководителями делегаций, прибывших на празднование 930-летия Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с руководителями делегаций, прибывших на празднование 930-й годовщины со дня основания города Рязани. Она состоялась в Правительстве региона.

Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, глава администрации Рязани Виталий Артемов, председатель городской Думы Татьяна Панфилова, участник спецоперации, командир 387 мотострелкового полка Михаил Давыдов, заместители командира полка Александр Калинин и Игорь Котов, представители делегаций Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), г. Бреста Республики Беларусь, Луганска, Мелитополя, Волгограда, Екатеринбурга, Новороссийска, Твери, Тулы, Ярославля, Херсонской области, Чаплынского муниципального округа, муниципального округа Текстильщики в городе Москве.

Губернатор Павел Малков поблагодарил всех за участие в праздновании 930-летия Рязани. «Рад, что отмечаем юбилей вместе с нашими друзьями и партнерами. Рязань – древний город с богатой историей и культурно-историческим наследием, которое бережно сохраняем. Обновляем и восстанавливаем знаковые объекты, наполняем их смыслами, стараясь при этом сохранить баланс между прошлым и современными требованиями. В целом город развивается, работа ведется большая», – сказал он.

Глава региона пригласил представителей делегаций посетить кремль, рязанские музеи и ВДНХ, Лыбедский бульвар, Нижний и Верхний городские парки, другие объекты благоустройства. Павел Малков также рассказал об опыте работы многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор», где проходят восстановление бойцы СВО со своими семьями и дети с инвалидностью.

В ходе встречи шла речь о дальнейшем сотрудничестве городов и регионов в социальной сфере и в экономике, работе по сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи. Представители делегаций выразили большую заинтересованность к развитию такого всестороннего взаимодействия. Также гости особо подчеркнули значительные улучшения в облике Рязани за последние годы.

Участники СВО поблагодарили Губернатора Павла Малкова и руководство города Рязани за внимание и поддержку, которая постоянно оказывается бойцам, их семьям. Представители новых регионов России отметили большое вклад Рязанского региона в восстановление инфраструктуры этих территорий и оказание необходимой помощи жителям.