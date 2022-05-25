Павел Малков встретился с ректорами вузов Рязани

24 мая врио губернатора Рязанской области Павел Малков встретился с ректорами ведущих вузов региона, сообщила пресс-служба правительства.

Встреча прошла в РязГМУ, где Малков также посетил ярмарку вакансий, ознакомился с работой центра симуляционного обучения.

На ежегодной ярмарке врио главы области пообщался с представителями БСМП, детской поликлиники № 7 Рязани, Перинатального центра, больницы имени Семашко, Сасовского ММЦ.

Врио губернатора посетил центр обучения, где отрабатывают навыки будущие врачи, после чего прошла встреча с ректорами.

Малков обещал лично посетить каждый вуз региона, отметив, что ему важно знать, в каком состоянии находится материально-техническая база, какие есть инновационные, образовательные практики, научные проекты.

— Мне важен прямой диалог, — сказал врио губернатора.

Ректоры рассказали о проектах учебных заведений, а также о проблемах. Например, о том, что РГАТУ необходим бассейн.

Малков отметил, что в крупных вузах Рязани везде есть бассейны, Агротехнологиечский университет единственный, где его нет. По словам врио губернатора, одним из вариантов решения вопроса может стать участие в федеральной адресной инвестиционной программе.

На встрече также шла речь о создании дизайн-центров электроники на базе РГРТУ имени В. Ф. Уткина. Это направление входит в стратегическую программу развития электронной промышленности.