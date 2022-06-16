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Четверг, 16 июня, 2022

Павел Малков встретился с президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым

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Павел Малков встретился с президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым

16 июня на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Рязанской области Павев Малков встретился с президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым. Удалось обсудить перспективы сотрудничества по направлениям образования, реализации программ обучения предпринимателей, формирования кадрового резерва и профориентации школьников.

Вадим Лобов рассказал об образовательных программах «Синергии», пройти обучение по которым граждане могут бесплатно. Среди них – обучение молодёжи и взрослых людей цифровым профессиям. Порядка 75% прошедших обучение людей трудоустраивается.

Удалось также обсудить развитие «цифровых колледжей». Как отметил Лобов, корпорация начала открывать очное обучение в субъектах, ведь подготовка по программам СПО востребована у граждан. Он выразил заинтересованность во взаимодействии по этому направлению с Рязанской областью. Вадим Лобов отметил возможность бесплатного обучения детей военнослужащих – участников военной спецоперации, участия молодежи из Рязанской области в программе создания кадрового резерва. Речь зашла и о реализации программ, направленных на развитие экспорта, туризма, городских территорий.

Врио Губернатора Рязанской области выразил заинтересованность во взаимодействии с корпорацией «Синергия».

– Надо договариваться по всем направлениям. По итогам форума появится перечень моих поручений, все они будут проработаны. Предложения были озвучены интересные, начиная от образования и заканчивая экотуризмом. Со своей стороны обеспечим все, что нужно для эффективного сотрудничества, – сказал Павел Малков.

Павел Малков встретился с президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым
Павел Малков встретился с президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым
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