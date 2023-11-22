Павел Малков встретился с министром строительства и ЖКХ России

Губернатор Рязанской области провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

На встрече обсудили темпы ввода жилья, программу переселения из ветхих и аварийных домов, строительство социальных объектов, благоустройство парков, скверов и общественных пространств Рязанской области.

Так, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроили 26 территорий. Благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в Рязанской области появилось пять новых общественных пространств.

Планируем построить детские сады, школу, обновить канализацию, реконструировать системы теплоснабжения и водоотведения, а также приобрести 25 автобусов, — написал Павел Малков в своем телеграмм-канале.

Он также поблагодарил Ирека Файзуллина за внимание к Рязанской области.