Павел Малков встретился с министром строительства и ЖКХ России

Губернатор Рязанской области провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.
На встрече обсудили темпы ввода жилья, программу переселения из ветхих и аварийных домов, строительство социальных объектов, благоустройство парков, скверов и общественных пространств Рязанской области.
Так, по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в регионе благоустроили 26 территорий. Благодаря Всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в Рязанской области появилось пять новых общественных пространств.
Он также поблагодарил Ирека Файзуллина за внимание к Рязанской области.