Четверг, 4 июля, 2024

Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/pavelmalkov_official

Губернатор Рязанской области Павел Малков лично поздравил лучших выпускников региона. О встрече он написал в своем Telegram-канале.

В этом году стобалльниками на ЕГЭ стали 32 выпускника. Кроме отличных успехов в учебе, многие из них получали призовые места на региональных и всероссийских олимпиадах, занимаются общественной работой и волонтерством.

Губернатор отметил Любовь Балашову, выпускницу рязанской школы № 65, и Егора Калинина, выпускника школы № 4 города Касимова. Любовь 100 баллов по русскому языку и химии, школу окончила с золотой медалью. Она подала документы для поступления Рязанский государственный медицинский университет и мечтает стать стоматологом.

Егор тоже набрал 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Также он призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, олимпиады «Физтех» и «Ломоносов», Международного химического диктанта. Занимается дзюдо и активно участвует в общественной жизни школы. 
 
«Несмотря на юный возраст, ребята уже достигли высоких результатов. В этом большая заслуга их родителей и педагогов, отметил их региональными наградами, — пишет губернатор. — Уверен, ребята добьются успеха в дальнейшей учёбе и той профессии, которую выбрали. И надеюсь, что свяжут свою судьбу с малой Родиной. Будут здесь жить, работать и делать нашу любимую Рязанскую область лучше».

Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области
Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области
Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области
Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области
Павел Малков встретился с лучшими выпускниками Рязанской области

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