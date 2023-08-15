Вторник, 15 августа, 2023
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Павел Малков: «Все обязательства по переселению граждан из аварийного жилья необходимо выполнить»

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Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области отметил необходимость эффективного освоения федеральных средств, выделенных на расселение граждан из аварийного жилья.

На эти Рязанская область получила из федерального бюджета 211 миллионов рублей.

На заседании регионального правительства Павел Малков подчеркнул, что с главами администраций муниципальных образований и руководителями профильных министерств уже проработаны все существующие проблемные вопросы. Каждый объект, по словам губернатора, находится на контроле.

Проблем в этом направлении работы хватает. Но нет ничего непоправимого. Просто нужно максимально мобилизоваться и ответственно исполнить все обязательства, в том числе по освоению дополнительно выделенных федеральных средств,

— передает слова главы региона пресс-служба правительства.

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