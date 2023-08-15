Павел Малков: «Все обязательства по переселению граждан из аварийного жилья необходимо выполнить»

Губернатор Рязанской области отметил необходимость эффективного освоения федеральных средств, выделенных на расселение граждан из аварийного жилья.
На эти Рязанская область получила из федерального бюджета 211 миллионов рублей.
На заседании регионального правительства Павел Малков подчеркнул, что с главами администраций муниципальных образований и руководителями профильных министерств уже проработаны все существующие проблемные вопросы. Каждый объект, по словам губернатора, находится на контроле.