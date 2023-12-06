Среда, 6 декабря, 2023
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Павел Малков вручил знаки губернатора добровольцам Рязанской области

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Фото: правительство Рязанской области
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Павел Малков вручил волонтерам знаки губернатора «Доброволец Рязанской области».

Церемония, приуроченная ко Дню волонтера в России, прошла во вторник, 5 декабря. Сейчас в Рязанской области более 95 тысяч человек принимают участие в волонтерском движении, работают почти 700 волонтерских организаций.

Награду, учрежденную для тех, кто вносит большой вклад в развитие волонтерского движения, в этом году получили почти 50 человек.

Добровольцы участвуют абсолютно во всех значимых делах и мероприятиях: это поддержка участников СВО и их близких, работа с молодежью, забота о старшем поколении, о жителях и семьях, которые нуждаются в особом внимании. Помощь добровольцев востребована абсолютно везде,

— подчеркнул губернатор Рязанской области.

Также трем школьникам, Сергею Мякову и Илье Вакину из Пителинского района и Анатолию Гришину из Касимовского района, вручили памятные медали Совета Федерации РФ «За проявленное мужество». Илья и Сергей из Пителино спасли знакомого, который начал тонуть. Школьник из Касимовского района помог взрослым вынести баллоны с газом из постройки, к которой подступал огонь, что позволило предотвратить дальнейшее распространение пожара.

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