Павел Малков вручил знаки губернатора добровольцам Рязанской области

Павел Малков вручил волонтерам знаки губернатора «Доброволец Рязанской области».
Церемония, приуроченная ко Дню волонтера в России, прошла во вторник, 5 декабря. Сейчас в Рязанской области более 95 тысяч человек принимают участие в волонтерском движении, работают почти 700 волонтерских организаций.
Награду, учрежденную для тех, кто вносит большой вклад в развитие волонтерского движения, в этом году получили почти 50 человек.
Также трем школьникам, Сергею Мякову и Илье Вакину из Пителинского района и Анатолию Гришину из Касимовского района, вручили памятные медали Совета Федерации РФ «За проявленное мужество». Илья и Сергей из Пителино спасли знакомого, который начал тонуть. Школьник из Касимовского района помог взрослым вынести баллоны с газом из постройки, к которой подступал огонь, что позволило предотвратить дальнейшее распространение пожара.