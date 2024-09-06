Павел Малков вручил Почетную грамоту рязанскому чемпиону мира Захару Петрову

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с рязанским спортсменом, мастером спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ Захаром Петровым. Об этом сообщается на сайте правительства.

Во встрече также участвовали и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин и тренер спортсмена Владимир Клинов. Речь шла о развитии в регионе спортивной инфраструктуры, результатах участия спортсмена в престижных международных соревнованиях. Захар Петров поделился с губернатором впечатлениями и рассказал о планах на перспективу.

В конце августа рязанец завоевал две золотые медали чемпионата мира по гребле в заездах на дистанции 1000 м в каноэ-двойках и каноэ-четверках. Также Захар Петров показал достойные результаты на Олимпийских играх, финишировав четвертым в двух гонках: на 1000 м в каноэ-одиночке и на 500 м в каноэ-двойках.

Павел Малков вручил спортсмену Почетную грамоту губернатора Рязанской области.