Павел Малков вручил паспорта рязанским школьникам

31 августа в областном правительстве прошла торжественная церемония вручения паспортов, приуроченная ко Дню знаний.
В церемонии приняли участие 22 школьника из Рязани и области. Все они – отличники, активисты и участники социальных и спортивных мероприятий.
Губернатор Павел Малков в своей речи отметил, что сейчас для молодых и активных ребят открыты все двери, и можно всего добиться, если приложить усилия.
На ознакомительной экскурсии в правительстве школьникам рассказали о знаковых исторических событиях, которые происходили в его стенах, и показали символ главы региона – должностной знак губернатора, а также Орден Ленина, который был вручен Рязанской области за особые достижения, сообщает пресс-служба правительства.