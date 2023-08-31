Павел Малков вручил паспорта рязанским школьникам

31 августа в областном правительстве прошла торжественная церемония вручения паспортов, приуроченная ко Дню знаний.

В церемонии приняли участие 22 школьника из Рязани и области. Все они – отличники, активисты и участники социальных и спортивных мероприятий.

Губернатор Павел Малков в своей речи отметил, что сейчас для молодых и активных ребят открыты все двери, и можно всего добиться, если приложить усилия.

Вы получаете паспорт гражданина Российской Федерации – великой, могучей, многонациональной страны с богатейшей культурой, историей. Не сомневаюсь, что вы постараетесь сделать нашу Родину еще лучше, сильнее, благополучнее. Уже сейчас каждый из вас старается вносить в это свой серьезный вклад, – сказал Павел Малков.

На ознакомительной экскурсии в правительстве школьникам рассказали о знаковых исторических событиях, которые происходили в его стенах, и показали символ главы региона – должностной знак губернатора, а также Орден Ленина, который был вручен Рязанской области за особые достижения, сообщает пресс-служба правительства.