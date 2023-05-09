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Вторник, 9 мая, 2023

Павел Малков возложил цветы к Монументу Победы в Рязани

7info

9 мая губернатор Павел Малков принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые проходят в Рязани. На площади Победы состоялась церемония возложения Гирлянды воинской Славы и цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Монумент Победы».

Вместе с губернатором Павлом Малковым возложил цветы к Монументу участник Великой Отечественной войны Леонид Иванович Окрут. В церемонии также приняли участие руководители правительства Рязанской области, Рязанской областной Думы, администрации г. Рязани и городской Думы, территориальных органов федеральных органов власти, правоохранительных структур, Рязанской митрополии, представители общественных организаций, военнослужащие Рязанского гарнизона, курсанты.

Почетный караул прошел перед участниками церемонии у Монумента Победы торжественным маршем.

Павел Малков возложил цветы к Монументу Победы в Рязани
Павел Малков возложил цветы к Монументу Победы в Рязани
Павел Малков возложил цветы к Монументу Победы в Рязани

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