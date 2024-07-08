Павел Малков: Вместе мы делаем очень важное дело – сохраняем народную культуру

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил XXVII Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору А.П. Аверкину. Вместе с главой региона на праздник приехал помощник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Юрий Котов.

Участникам и гостям фестиваля приветственный адрес направила Министр культуры РФ Ольга Любимова. На фестивале присутствовали начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Рязанской области Виктор Лачев, и.о. министра культуры региона Елена Васильева и глава администрации Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова.

Павел Малков и Юрий Котов ознакомились с работой фестивальных площадок, посвященных жизни, быту и традициям жителей Сасовской земли, гастрономическим брендам муниципального образования и региона в целом. Также были организованы мастер-классы, выставки, прошел арт-парад «Ромашковое настроение».

Завершающим событием фестиваля стал гала-концерт с участием Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, Рязанского государственного академического русского народного хора им. Евгения Попова, творческих коллективов и солистов из разных регионов страны. Состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса исполнителей народной песни, была вручена Премия Рязанской области имени А.П. Аверкина.

Губернатор Павел Малков подчеркнул в своем приветствии большую популярность этого регионального проекта. «Фестиваль Аверкина – это визитная карточка Сасовской земли. Добрая традиция нашего региона, которая объединяет людей и дарит неповторимые эмоции, – сказал он. – Народная песня, народная музыка, по-настоящему народная. Это отражение русской души. Сейчас это действительно важно. Такие мероприятия становятся все более актуальными, более востребованными. Вместе мы делаем очень важное дело – сохраняем народную культуру, память и творческое наследие Александра Петровича Аверкина». Глава региона пожелал всем его организаторам и участникам, жителям Сасовского округа успехов, в том числе в сохранении культурного наследия Рязанской области.

Павел Малков поблагодарил главу Росгвардии Виктора Золотова за возможность ежегодного участия в фестивале выдающегося коллектива – Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации. Губернатор вручил диплом лауреата Премии Рязанской области имени А.П. Аверкина в области народного творчества Народному коллективу Рязанской области, вокальному ансамблю «Звонница» МБУ МКЦ г. Сасово, руководителем которого является Людмила Богатова.Помощник директора Росгвардии генерал-полковник Юрий Котов выразил благодарность за гостеприимство, высокий уровень организации фестиваля и отметил: «Благодаря творчеству А.П. Аверкина мы обращаемся ко всему, что составляет богатство земли русской и нашего народа. Это особенно важно сегодня, в период проведения СВО».