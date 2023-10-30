Павел Малков: «Важно, чтобы министерства видели свою работу на годы вперед»

Об этом губернатор Рязанской области сказал на заседании регионального правительства 30 октября, где были одобрены программы, направленные на развитие региона.

Они касаются управления государственным имуществом, комплексного развития сельских территорий, развития инвестиционной деятельности и туризма, архивного дела, реализации градостроительной и молодежной политики.

Малков подчеркнул, что в документах предусмотрены новые решения для более качественного выполнения задач.

Программы – это планы развития и приоритеты на ближайшие 6–7 лет. Теперь по целому ряду направлений у нас есть четкое понимание того, как именно будем системно действовать в ближайшие годы. Важно, чтобы министерства работали не только в ситуативном режиме или закрывали проблемы, которые возникают, а видели свою работу на годы вперед, — передает слова губернатора пресс-служба правительства.

Так, одобрен проект закона, согласно которому полномочия ЗАГС в муниципальных районах передаются органам местного самоуправления. Поддержан ряд нормативно-правовых актов, касающихся расширения поддержки работы социально ориентированных некоммерческих организаций, госрегулирования торговой деятельности и обеспечения электроснабжения. На заседании был представлен отчет об исполнении бюджета ТФОМС Рязанской области за 9 месяцев текущего года.